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Россия
Школьники в России стали лучше сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку

Школьники в России стали лучше сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку

14:15  9 Июня 2017
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Школьники в России стали лучше сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку

Москва, 9 июня. Среди российских школьников увеличилось количество учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике, сообщают в Рособрнадзоре.

Председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин заявил, что данный рост связан с распространением мнения о невозможности поступить в хороший вуз без высокого балла по ЕГЭ.

Школьники в России стали лучше сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку

Панин отметил, что школьники стремятся получить как можно более высокий балл и родители не жалеют денег для того, чтобы добиться этих результатов. Они вкладываются в образование своих детей и нанимают репетиторов. С другой стороны, один из московских учителей рассказал, что увеличение количества учеников, получивших 100 баллов, связано с упрощением заданий на ЕГЭ, пишет RT.

#математика #школа #егэ #балл
Алексей Громов
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