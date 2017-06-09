Еврокомиссия просит мандат, чтобы начать переговоры с Россией по «Северному потоку-2»

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Брюссель, 9 июня. Еврокомиссия направила запрос в Совет ЕС на получение мандата, чтобы начать переговоры с Россией о судьбе проекта «Северный поток-2». Такое заявление сделал в пятницу официальный представитель ЕК.

«Еврокомиссия передала сегодня запрос Совету ЕС на получение мандата для переговоров с Россией по ключевым принципам относительно проекта «Северный поток-2», — отметил он.

Напомним, что Киев и Варшава ранее выступили против «Северного потока-2», который предполагает строительство российского газопровода в Европу в обход Украины. Тем не менее, Германия и ряд других европейских стран поддерживают проект.