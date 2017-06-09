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Экономика
Миллиард рублей направят на поддержку культуры в России

Миллиард рублей направят на поддержку культуры в России

14:39  9 Июня 2017
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Миллиард рублей направят на поддержку культуры в России

Москва, 9 июня. Дополнительный миллиард рублей могут выделить на поддержку культуры в России, сообщила депутат Государственной думы Ольга Баталина.

Баталина отметила, что внесение поправок в бюджет на 2017 год позволит оказать дополнительную поддержку сфере культуры. 

«Эти поправки вносятся по итогам форума «Единой России» «Культура — национальный приоритет», который прошел в Омске в апреле текущего года», — заметила она.

Миллиард рублей направят на поддержку культуры в России

По ее данным, на поддержку культуры в России могут выделить дополнительный один миллиард рублей. Так, впервые за несколько десятков лет 400 миллионов рублей будут переданы на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств.

Ранее депутаты Государственной думы России одобрили в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год.

#баталина
Катерина Тимошенская
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