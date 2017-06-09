Тьфу на них: Поклонская обвинила «грантоедов» Transparency International в подделке документов

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Москва, 9 июня. Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обвинила Transparency International Russia в подделке документов. Так она решила поставить финальную точку в «вопросе приписанной квартиры в Донецке».

Назвав активистов организации «грантоедами», она выразила им " глубочайшее уважение за тщательное расследование». При этом Поклонская не пощадила их энтузиазм по увеличению ее приданного. По ее словам, настоящая хозяйка квартиры на улице Римского-Корсакова в Донецке не обрадовалась такому повороту.

«Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения отказалась передать ключи новым «владельцам», однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность. Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа «борцы с коррупцией» в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные «документы», в которых «нарисован» идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными)», — написала Поклонская на своей странице «ВКонтакте».

При этом депутат задалась вопросом, какие цели преследовали активисты. «Зачем? Может, обиделись, а может, помогают тем, кому не нравится моя работа и то, о чем я не боюсь говорить», — предположила она.

Кроме того, депутат заметила, что у всей этой истории есть все же положительный эффект.

«Теперь я тоже знаю, что отвечать журналистам, которые просят прокомментировать "расследования" таких вот организаций. Тьфу на них!» — резюмировала экс-прокурор.

