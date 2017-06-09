США научат украинцев управлять государством

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Вашингтон, 9 июня. Власти США планируют направить на Украину специалистов для обучения украинских чиновников из киевской администрации государственному управлению. В первую очередь речь идет о совершенствовании бизнес-процессов в стране.

Украинское отделение Агентства США по международному развитию в настоящее время ищет исполнителя, который «выработает рекомендации по подготовке персонала и составить рабочие планы».

Сообщается также, что до апреля 2018 года американские специалисты обучат чиновников из министерства экономического развития Украины. Речь пойдет об оптимизации работы ведомства и о сотрудничестве со Всемирной торговой организации, передает RT на русском.