Милонов призвал отправить депутатов Госдумы в Донбасс

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Москва, 9 июня. Член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов выступил с призывом направить группу депутатов в Донбасс с целью мониторинга линии соприкосновения для скорейшей реализации минских договоренностей. Соответствующее обращение было направлено председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

По мнению Милонова, эта группа «станет сдерживающим фактором против нарушения минских договоренностей», а также поможет налаживанию мирного процесса. Данная инцициатива также объясняется и тем, что работающие в зоне конфликта международные наблюдатели не справляются с таким объемом задач. Посланные в Донбасс российские депутаты осуществят взвешенный и непредвзятый мониторинг ситуации на линии соприкосновения, отметил Милонов.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.