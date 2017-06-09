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Новороссия
ДНР: ВСУ препятствуют восстановлению Южнодонбасского водовода под Ясиноватой

ДНР: ВСУ препятствуют восстановлению Южнодонбасского водовода под Ясиноватой

13:54  9 Июня 2017
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ДНР: ВСУ препятствуют восстановлению Южнодонбасского водовода под Ясиноватой

Донецк, 9 июня.  Начало восстановительных работ на поврежденном обстрелами ВСУ Южнодонбасском водоводе откладывается на неопределенный срок, так как украинская сторона не дает гарантий безопасности специалистам ДНР. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее стало известно, что одна из насосных станций Южнодонбасского водовода (ЮДВ) приостановила свою работу из-за обстрелов ВСУ под Ясиноватой.

«Украинская сторона затягивает начало проведения работ на Южнодонбасском водоводе и инспекцию повреждений на его территории. Обещанные гарантии безопасности со стороны украинских представителей в СЦКК не подтвердились», — сообщил он.

По его словам, ремонтные бригады и персонал насосной станции ЮДВ вместе российскими представителями в СЦКК и наблюдателями ОБСЕ по-прежнему ожидают подтверждения режима «тишины» от украинской стороны.

#днр #всу #донбасс #ясиноватая
Алексей Громов
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