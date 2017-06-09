Обиженная петербурженка избила и чуть не задушила заведующую детсадом

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Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 40-летнюю женщину, которая ворвалась в кабинет 39-летней заведующей детсада Невского района в Петербурге, где избила ее и пригрозила убийством. Конфликт произошел из-за неприязненных отношений.

Как стало известно ФАН, подозреваемая пришла в детский сад на улице Шотмана, где работает пострадавшая. Женщина буквально ворвалась в кабинет и принялась наносить работнице учреждения удары по голове. Кроме того, она попыталась задушить обидчицу и пригрозила убийством. Как только персонал услышал женские крики и шум драки, на место ЧП сразу же вызвали полицию.

Наряд прибыл через две минуты после поступления сигнала. Нападавшую задержали на месте происшествия и доставили в 75 отдел полиции, а пострадавшую доставили в травмпункт.