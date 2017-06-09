Курды зачищают от ИГ новые кварталы Ракки
Ракка, 9 июня. Отряды «Сирийских демократических сил» продолжают наступление на позиции террористов в Ракке.
Пресс-служба «Сирийских демократических сил» отмечает, что курдские отряды уже зачистили здание сахарного завода от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Оборона противника прорвана, и курдские ополченцы продвигаются к центру города для захвата стратегического плацдарма.
Бои с террористами ведутся в квартале Сабахия, ранее были освобождены средневековая цитадель на холме Таль Харкала и предместье Ракки Аль-Джизра. Сейчас, отмечает источник, столкновения завязались в промышленном районе Эс-Синаа. За минувшие сутки уничтожено не менее 20 игиловцев.
* Организация запрещена на территории РФ.