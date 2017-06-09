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Новости Сирии
Курды зачищают от ИГ новые кварталы Ракки

Курды зачищают от ИГ новые кварталы Ракки

14:03  9 Июня 2017
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Курды зачищают от ИГ новые кварталы Ракки

Ракка, 9 июня. Отряды «Сирийских демократических сил» продолжают наступление на позиции террористов в Ракке.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» отмечает, что курдские отряды уже зачистили здание сахарного завода от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Оборона противника прорвана, и курдские ополченцы продвигаются к центру города для захвата стратегического плацдарма.

Курды зачищают от ИГ новые кварталы Ракки

Бои с террористами ведутся в квартале Сабахия, ранее были освобождены средневековая цитадель на холме Таль Харкала и предместье Ракки Аль-Джизра. Сейчас, отмечает источник, столкновения завязались в промышленном районе Эс-Синаа. За минувшие сутки уничтожено не менее 20 игиловцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #курды #ракка
Алексей Громов
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