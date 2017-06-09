Житель Архангельска изнасиловал 40-летнюю соседку по общежитию

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Архангельск, 9 июня. Житель Архангельска обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 40-летней соседки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 7 июня. По версии следствия, подозреваемый, находясь в комнате общежития на улице Галушина, применил физическую силу и изнасиловал 40-летнюю соседку, угрожая ей ножом. Сразу после случившегося женщина обратилась к врачам. Медики зафиксировали у потерпевшей травмы головы, резаные раны лица и рук.

В данный момент подозреваемый задержан. Следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.