Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Житель Архангельска изнасиловал 40-летнюю соседку по общежитию

Житель Архангельска изнасиловал 40-летнюю соседку по общежитию

13:44  9 Июня 2017
168

Житель Архангельска изнасиловал 40-летнюю соседку по общежитию

Архангельск, 9 июня. Житель Архангельска обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 40-летней соседки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 7 июня. По версии следствия, подозреваемый, находясь в комнате общежития на улице Галушина, применил физическую силу и изнасиловал 40-летнюю соседку, угрожая ей ножом. Сразу после случившегося женщина обратилась к врачам. Медики зафиксировали у потерпевшей травмы головы, резаные раны лица и рук.

В данный момент подозреваемый задержан. Следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

#изнасилование #архангельск
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть