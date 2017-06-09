Сексолог: Отсутствие летнего солнца снижает качество интимной жизни россиян

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Погода в двух крупных городах России продолжает огорчать. По признаниям многих жителей Москвы и Санкт-Петербурга, гулять сначала в холод, а потом и под сильным дождем не очень-то и хочется. Приходится сидеть дома и грустить. Некоторые пользователи социальных сетей даже стали шутить: непогода не беда, зато качество секса в семье улучшится, а там и до подъема демографической ситуации во всей стране недалеко. Извлекут ли россияне из этого домашнего заточения пользу? Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с известным сексологом на эту деликатную тему.

Не успела погода в северной столице прийти в норму и даже чуть подобреть, пригрев 20-градусным теплом, как тут же показала свой скверный характер. Пятничный ливень в Петербурге заставил опечалиться даже самых больших оптимистов. Небо в серых тучах, город в глубоких лужах.

Москвичи, глядя на такое, тоже не смеются. Это сегодня у них просто пасмурно, зато потом в столице начнется какой-то затяжной погодный кризис. Синоптики обещают дожди чуть ли не девять дней подряд. Такое вот отличное лето. Спасаться от осадков многие жители предпочитают в родных стенах — с приятным горячительным напитком и всеми вытекающими оттуда последствиями. Но все же специалисты советуют не торопиться с выводами и демографическими прогнозами.

«Дело в том, что для тестостерона и для гормонов хорошего настроения, которые повышают влечение, нужно солнце. Если говорить о цивилизованных странах, высокая рождаемость наблюдается в зонах, которые прилегают к Средиземноморскому побережью. Там оптимальная для этого погода: много солнца, но и не пустыня, ничего живого не выгорает. Учитывая, что у человека есть биологический ритм, что он настроен на лето, наши вещества, которые образуют гормоны для синтеза, особенно нуждаются в солнце. Иначе этого синтеза не получается и интимная жизнь вместо того, чтобы летом участиться, снижается или остается на прежнем уровне», — комментирует для ФАН сексолог Александр Полеев.

Он напоминает, что лето в столицах достаточно суровое: мы его нетерпеливо ждем во время долгой зимы и холода. Как сказал поэт — «Лето — это маленькая жизнь».

«В России совсем жаркого лета не получается, и начинается психологическая травматизация. От того, что люди сидят дома, у них больше детей не становится. Надо, чтобы повышалось сексуальное влечение, а повышается оно при прогулках, взаимодействиях — то, что за рубежом называется Outdoor Activity. Например, финны сидят все время в четырех стенах, причем в домах получше, чем наши — но у них очень низкая рождаемость», — продолжает эксперт.

При этом в соцсетях напоминают пример Крыма: когда полуостров оказался в энергоблокаде. люди по ночам не унывали. В Крыму начался настоящий беби-бум.