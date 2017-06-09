Путин: Российские корпоративные игры укрепляют командный дух и деловые связи

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Москва, 9 июня. Зрелищных соревнований и незабываемых впечатлений пожелал гостям и участникам традиционных летних соревнований «Ростех» — Российские корпоративные игры» президент РФ Владимир Путин.

Об этом говорится в приветствии, направленном в адрес всех причастных к проведению спортивного мероприятия. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. Президент подчеркнул, что такие соревнования укрепляют командный дух и способствуют налаживанию деловых связей.

«Отрадно, что с каждым годом ваше спортивное движение набирает обороты, расширяет географию, привлекает под свои знамена все больше участников — сотрудников государственных корпораций, концернов, коммерческих предприятий», — говорится также в приветствии.

Добавим, что Игры стартуют сегодня в Алуште и продлятся по 12 июня. Командам предстоит помериться силами в перетягивании каната, доказать свое превосходство в баскетболе, бадминтоне, настольном теннисе, сдать нормативы ГТО.

Кроме того, организаторы впервые предложат участникам сразиться в интеллектуальной игре, посвященной спорту.