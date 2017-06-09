Охваченный пламенем склад тушат у Киевского вокзала в Москве
Москва, 9 июня. В центре Москвы у Киевского вокзала горит склад. Площадь пожара достигает 100 квадратных метров, сообщили представители ГУ МЧС РФ по столице.
Сообщение о пожаре на складе в Москве поступило около 12 часов. Как стало известно, загорелось складское помещение на площади Киевского вокзала.
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара в отдельностоящем кирпичном здании на площади 100 квадратных метров, — цитирует спасателей РИАМО. — Информация о пострадавших не поступала».
В районе отмечается сильное задымление, существует опасность отравления продуктами горения.
Ранее сообщалось, что склад с горючими веществами пылает в Ярославле. В результате ЧП пострадал один человек.