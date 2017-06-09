Панин о скандальном секс-видео: Алкоголь вскрывает, у кого что болит

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Москва, 9 июня. Актер Алексей Панин объяснил появившееся несколько дней назад в Интернете видео, на котором он разгуливает по улицам и мастурбирует в женском платье. По его словам, это была «просто хулиганская выходка», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сделали из этого уже проблему планетарного масштаба, — сказал Панин на пресс-конференции. — Это была просто хулиганская выходка меня и моей девушки. Мы были в абсолютно неадекватном состоянии, пьяные уже пятый день. Это все происходило в тот период жизни, когда ушла жена и увезли ребенка. Я горжусь собой, что вернул дочь и нашел в себе силы, другие в таких состояниях выпрыгивают из окна. С головой моей все хорошо, я в порядке, я ухаживаю за женщинами».

По его словам, смысл этой выходки заключался в том, чтобы выйти на улицу в том состоянии, в котором и находился актер. «Я, когда увидел себя, мне стало плохо, — заявил Панин, с обидой отметив, что на опубликованном видео показали самый неудачный момент. — Я извиняюсь перед всеми людьми».

Говоря о появившемся ранее интимном ролике с Паниным и его собакой, актер попросил не вспоминать эту тему. «Это был вброс телекомпании известной, это редакция виновата, им нужно было мне отомстить. Мы разобрали, там множество несостыковок. Это не имеет ко мне отношения, за собак я не собираюсь отвечать, — сказал Панин. — Алкоголь вскрывает, у кого что болит. У меня тема секса, у многих людей насилие, бьют бутылками по голове. Кто хуже?»

Панин заверил, что не показывал своей дочери интимное видео, на котором он орально ублажает мужчину, и пытается подготовить ее к тому, что люди бывают разные, «что Элтон Джон не такой уж плохой». «Наверное, будут проблемы общения с людьми из криминальной России, с теми, кто живет по понятиям. Они не захотят со мной появляться в общем пространстве, но для них и тема орального секса с женщиной запретна, для них половина общества не мужики», — считает артист.

Он отметил, что в Сети «всплыли» далеко не все скандальные ролики с его участием. «На «Санта-Барбару» хватит, — заверил актер. — Надо открыть платный канал». Также Панин считает, что нужно снимать «увлекательное порно для взрослых».

Говоря об алкоголизме, Панин рассказал, что, в отличие от своей бывшей жены, согласился на помощь в борьбе с алкоголизмом, и не пьет уже больше трех лет.

«Вылечился. Это не рецепт. Зашивают. Просто перестать пить невозможно: у человека должна быть мотивация, я отказался от сигарет, никто не понимал, почему. Когда вы закрываете глаза и общаетесь со вселенной, иногда ты что-то хочешь отдать обратно, обмен такой», — сообщил Панин.

Отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о съемках фильма про Донбасс, актер рассказал, что его сняли с роли после интервью. «Должен был сниматься, не знаю, что произошло. Может быть, рановато слил информацию в СМИ об участии в картине. Наверное, в силу того, что брякнул лишнего… Тогда скандала этого не было сексуального, явно, что это я взболтнул или на Бортко надавили», — считает Панин.