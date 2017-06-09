ЕК допускает строительство «Северного потока-2»

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Брюссель, 9 июня. Еврокомиссия допускает строительство «Северного потока-2», несмотря на то, что газопровод не способствует целям Энергетического союза ЕС, заявил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

«Как мы говорили несколько раз, "Северный поток-2" не способствует целям Энергетического союза», — заявил Шефчович и добавил, что в случае строительства газопровода ЕК необходимо убедиться, что он будет функционировать согласно нормам энергетического рынка Евросоюза.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северного потока — 2» может не хватить для удовлетворения спроса Европы при сохранении темпов роста потребности в российском газе.