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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ захватили технику и боеприпасы САА в провинции Хама

Боевики ИГИЛ захватили технику и боеприпасы САА в провинции Хама

13:45  9 Июня 2017
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Боевики ИГИЛ захватили технику и боеприпасы САА в провинции Хама

Хама, 9 июня. Боевики «Исламского государства»* провели несколько успешных рейдов в тылах сирийской армии.

Источник в Сирии сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России)  провели несколько диверсионных рейдов в провинции Хама, в результате которых было уничтожено несколько блокпостов сирийской армии.

Боевики ИГИЛ захватили технику и боеприпасы САА в провинции Хама

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство отметило, что игиловцы захватили большое количество мин, боеприпасов для ПТРК, артиллерийских снарядов, стрелковое вооружение, пикап и два бульдозера.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #хама #игил #саа
Алексей Громов
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