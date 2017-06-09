Боевики ИГИЛ захватили технику и боеприпасы САА в провинции Хама

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Хама, 9 июня. Боевики «Исламского государства»* провели несколько успешных рейдов в тылах сирийской армии.

Источник в Сирии сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) провели несколько диверсионных рейдов в провинции Хама, в результате которых было уничтожено несколько блокпостов сирийской армии.

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство отметило, что игиловцы захватили большое количество мин, боеприпасов для ПТРК, артиллерийских снарядов, стрелковое вооружение, пикап и два бульдозера.

* Организация запрещена на территории РФ.