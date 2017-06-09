Билет на тот свет с отсрочкой: Вассерман о допустимости смертной казни для террористов

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента пока не знакомы с поступившим в Госдуму предложением о введении смертной казни для террористов. В любом случае, добавил Песков, позиция главы российского государства по данному вопросу хорошо известна.

Говоря о позиции Владимира Путина, Дмитрий Песков, вероятно, ссылается на слова президента, произнесенные им в 2013 году во время прямой линии с российскими гражданами. Тогда, отвечая на вопрос о допустимости применения высшей меры наказания к террористам, президент Путин заявил, что не считает смертную казнь эффективной карательной мерой.

«Рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы на возвращение смертной казни, просить об этом депутатов, но надо поговорить со специалистами, с криминологами», — пояснил он тогда.

Напомним, что ранее глава комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать судам право приговаривать террористов к высшей мере наказания с отсрочкой до тех пор, пока не будет отменён мораторий на смертную казнь. Пискарев также отметил, что является далеко не единственным сторонником восстановления смертной казни для террористов. Сверх того, он намерен обсудить свою идею с представителями правоохранительных органов, экспертами, научным сообществом и известными юристами.

Мораторий на смертную казнь в России вступил в силу вскоре после вступления в Совет Европы 28 февраля 1996 года. В 1997 году РФ подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Тем не менее, по мнению Пискарева, рано или поздно Европа придёт к пониманию того, что смертная казнь является справедливым и подобающим наказанием за терроризм и массовую гибель людей, и данный мораторий будет отменен.

Анатолий Вассерман, известный интеллектуал и политический обозреватель, предоставил Федеральному агентству новостей свою точку зрения по данному вопросу.

«Специалисты по мерам наказания до сих пор спорят, что хуже для наказуемого — смертная казнь или пожизненное заключение. Человек в заключении зачастую утверждает, что смерть была бы лучше. Не знаю, так ли это, но знаю, что есть обстоятельства, в которых пожизненное заключение действительно не адекватная мера наказания. Это относится прежде всего к преступлениям, совершенным по политическим мотивам», — заявляет Вассерман.

Каждый, кто связан с политикой, отмечает Вассерман, надеется, что рано или поздно его политическая линия победит. Если террорист совершает преступления ради своей политической идеологии, то, естественно, он надеется на то, что будет освобожден, когда его единомышленники придут к власти. «Поэтому для любых политических преступлений, для терроризма в том числе, смертная казнь — более эффективное наказание, нежели пожизненное заключение. Из тюрьмы можно освободиться при самых разных обстоятельствах, но с того света пока не возвращался никто», — продолжает эксперт.

«Потому, полагаю, что в случае терроризма смертная казнь не только допустима, но является единственно приемлемой мерой наказания. Что касается смертной казни с отсрочкой, то напомню, что в США люди зачастую ждут исполнения смертного приговора по несколько десятилетий, пока их адвокаты не исчерпают все средства защиты. Но ведь это не отменяет того, что смертный приговор им вынесен. Рано или поздно он будет исполнен», — резюмирует Анатолий Вассерман.

Остается под вопросом, впрочем, насколько перспектива смертной казни способна напугать террориста-смертника. «Ещё в XIX веке многие террористы пытались застрелиться сразу же после того, как выстрелили в свою жертву. Тогдашняя теория террора настаивала, что террорист должен показать, что ему его жизнь не дорога, что в любом случае он готов пожертвовать собой ради убеждения. Да и сейчас всевозможные варианты живых бомб также погибают вместе со своими жертвами. Таких людей смертной казнью не напугать», — добавляет эксперт.

С другой стороны, не все террористы — это террористы-смертники.