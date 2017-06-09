Ирак: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в Тикрите

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Багдад, 9 июня. В иракском городе Тикрит обнаружено массовое захоронение с останками 300 жертв, которые были убиты членами «Исламского государства»* (ИГИЛ*, ИГ*). Соответствующая информация приводится в сообщении «Организации мучеников», которые специализируются на поисках подобных могил.

Несколько дней назад на западе иракского города Мосул было обнаружено массовое захоронение жертв боевиков ИГ. В братской могиле покоились 60 мирных жителей Ирака, большинство из которых — женщины и старики.

Ранее сообщалось, что на протяжении двух недель террористы ИГИЛ* убили более 200 жителей Мосула.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.