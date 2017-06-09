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Новости Сирии
Хомс: мирные жители продолжают возвращаться в квартал Аль-Ваер

Хомс: мирные жители продолжают возвращаться в квартал Аль-Ваер

13:33  9 Июня 2017
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Хомс: мирные жители продолжают возвращаться в квартал Аль-Ваер

Хомс, 9 июня. Сирийцы возвращаются в район Аль-Ваер, освобожденный от боевиков.

Городские власти приступили к восстановлению квартала, серьезно пострадавшего от действий боевиков террористических группировок. Ранее власти Сирии достигли с исламистами договоренности об эвакуации боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб.

В районе уже завершено обезвреживание от «закладок» террористов силами сирийских саперов, прошедших подготовку в российском Международном центре по разминированию. Первоначально местные власти намереваются восстановить электроснабжение района, энергетический сектор Аль-Ваера получил повреждения на сумму в 6 миллионов долларов, отмечает источник в Сирии.

#сирия #хомс #сапер #аль-ваер
Алексей Громов
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