Хомс: мирные жители продолжают возвращаться в квартал Аль-Ваер

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Хомс, 9 июня. Сирийцы возвращаются в район Аль-Ваер, освобожденный от боевиков.

Городские власти приступили к восстановлению квартала, серьезно пострадавшего от действий боевиков террористических группировок. Ранее власти Сирии достигли с исламистами договоренности об эвакуации боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб.

Мирные жители продолжают возвращаться в район аль-Ваер в городе Хомс, недавно покинутый боевиками pic.twitter.com/3bxWm1NuZl — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 9, 2017

В районе уже завершено обезвреживание от «закладок» террористов силами сирийских саперов, прошедших подготовку в российском Международном центре по разминированию. Первоначально местные власти намереваются восстановить электроснабжение района, энергетический сектор Аль-Ваера получил повреждения на сумму в 6 миллионов долларов, отмечает источник в Сирии.