Лидер евроскептиков Британии объявил о своей незамедлительной оставке

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Лондон, 9 июня. Лидер евроскептиков Британии Пол Наттолл объявил о своей незамедлительной отставке с поста главы Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP). Об этом сообщило сегодня агентство Reuters.

«Сегодня я ухожу с поста лидера UKIP, решение вступает в силу незамедлительно», — заявил Наттолл. По итогам внеочередных выборов UKIP не получила ни одного места в парламенте. По словам Наттола, партия стала «жертвой своего собственного успеха».

При этом он подчеркнул, что партия останется «сторожевой собакой процесса Brexit».