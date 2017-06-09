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Лидер евроскептиков Британии объявил о своей незамедлительной оставке

Лидер евроскептиков Британии объявил о своей незамедлительной оставке

13:31  9 Июня 2017
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Лидер евроскептиков Британии объявил о своей незамедлительной оставке
Лондон, 9 июня. Лидер евроскептиков Британии Пол Наттолл объявил о своей незамедлительной отставке с поста главы Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP). Об этом сообщило сегодня агентство Reuters.

«Сегодня я ухожу с поста лидера UKIP, решение вступает в силу незамедлительно», — заявил Наттолл. По итогам внеочередных выборов UKIP не получила ни одного места в парламенте. По словам Наттола, партия стала «жертвой своего собственного успеха».

При этом он подчеркнул, что партия останется «сторожевой собакой процесса Brexit».

Ярослава Замысловатова
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