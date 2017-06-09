Ученые назвали четыре главных фактора высокой продолжительности жизни

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Стокгольм, 9 июня. Шведские ученые назвали четыре ключевых фактора, которые напрямую влияют на продолжительность жизни человека. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

По словам экспертов, человек доживет до глубокой старости, если откажется от курения, будет постоянно заниматься спортом, умеренно употреблять спиртное и сидеть на сбалансированной диете.

В исследовании приняли участие более 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет. Эксперимент стартовал в 1998 году.

К 2014 году скончались более 8,5 тысяч мужчин и 6,5 тысяч женщин. Ученые выяснили, что образ жизни этих людей не самым лучшим образом сказался на ее продолжительности.

Если риск умереть от всех вышеуказанных причин взять за единицу для соблюдающих менее двух факторов, то для тех, кто выполняет все пункты, риск ранней смерти уменьшается в два раза — 0,47 для мужчин и 0,39 для женщин, считают ученые.