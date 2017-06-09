Житель Екатеринбурга сменил пол ради семейного счастья с женой-лесбиянкой

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Екатеринбург, 9 июня. Житель Екатеринбурга сменил пол, чтобы удержать свою жену, которая после 20 лет брака внезапно стала лесбиянкой и заявила о намерении подать на развод. После операции Юрий, взявший себе имя Юлиана, начал пить гормональные средства, носить женскую одежду и освоил макияж.

По словам супруги Юрия Марины, ее муж стал намного ласковее и ближе к ней, поскольку теперь она может лучше его понимать. После операции в семейную жизнь вновь вернулась любовь. Сам Юрий утверждает, что всегда хотел быть женщиной и еще в детстве примерял мамины платья, передает Ura.ru.