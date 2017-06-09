Трамп жестко отреагировал на выступление экс-главы ФБР в сенате

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Вашингтон, 9 июня. Президент США Дональд Трамп прокомментировал публичные слушания в сенате с участием экс-главы ФБР Джеймса Коми, заметив, что было сделано слишком много ложных заявлений.

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter обвинения со стороны бывшего директора ФБР в адрес президентской администрации в том, что они распространяли клевету о Джеймсе Коми лично и о самой спецслужбе. «Несмотря на множество ложных заявлений, полное оправдание… И, надо же, Коми оказался виновником утечки», — написал Трамп. Напомним, Коми был уволен Трампом в мае, в официальном заявлении Белого дома говорится, что Коми не справлялся с руководством ФБР.