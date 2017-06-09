Путин назвал ситуацию в США препятствием для решения мировых проблем

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Астана, 9 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах не способствует урегулированию мировых проблем, в том числе ситуации на Ближнем Востоке.

Так, выступая на саммите ШОС в узком составе, российский лидер акцентировал внимание на том, что в настоящее время происходит в Афганистане, Ираке, Сирии и Ближнем Востоке в целом.

«Нужно сказать, что внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах не способствует тому, чтобы работа в международном формате выходила на такой конструктивный системный уровень», — отметил президент РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»** (ИГ**, ИГИЛ**) готовят планы дестабилизации в южных районах РФ и в Центральной Азии.

* Организация запрещена на территории РФ.