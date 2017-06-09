Уйдут по-английски: после выборов 8 июня Великобритания все-таки покинет ЕС

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Внеочередные парламентские выборы в Соединенном Королевстве завершились формальной победой Консервативной партии: ей, согласно данным экзит-поллов, удалось увеличить свое представительство в нижней палате на 8 голосов (314 против 306 двумя годами ранее).

Впрочем, основные оппоненты тори, лейбористы во главе с Джереми Корбином, тоже улучшили свой электоральный результат: с 258 до 266 мест. Не сможет занести голосование 8 июня в свой актив Шотландская национальная партия — ее депутаты теперь будут занимать в Вестминстере всего 34 депутатских кресла вместо 56.

«Брекзит»: пора хлопать дверью

В то же время либеральные демократы вместо 8 мандатов получили 14 и, в случае восстановления их коалиции с партией Терезы Мэй, правительство большинства, способное провести «Брекзит» в жестком формате, то есть в одностороннем порядке, без согласования с ЕС, становится реальностью (разумеется, если данные экзит-поллов полностью совпадут с окончательными официальными итогами выборов).

Как известно, большинство в нижней палате британского парламента, состоящей из 650 депутатов, обеспечивают 326 голосов, а у гипотетической пока коалиции «тори и вигов» в сумме набирается всего 328 ожидаемых мандатов, поэтому даже минимальные потери могут иметь решающее значение.

Однако в любом случае называть голосование 8 июня «Пирровой победой» или даже провальным для консерваторов и говорить о том, что Терезе Мэй пора задуматься о заказе фургона для перевозки личных вещей с Даунинг-стрит, 10, как это делают некоторые представители оппозиции, не имеет смысла.

Вернее, смысл есть, и немалый, но он ограничен сугубо интересами: партийными, фракционными и даже отдельных политиков, озабоченных своим участием в политическом процессе и позиционированием на электоральном поле. Сорвать возобновление правительственной коалиции, которая уже существовала совсем недавно, в 2010–15 годах (когда консерваторы имели 331 место в парламенте и, по большому счету, в поддержке либерал-демократов не нуждались), им вряд ли удастся.

Даже создать вокруг партии консерваторов тотальную «полосу отчуждения», оставив их в политической изоляции, противникам «Брекзита» будет ничуть не легче, чем Бараку Обаме и Ко — провести аналогичную операцию с Россией в 2014–16 годах.

«Индепенденты» вне парламента: закон есть закон

Если посмотреть на результаты 8 июня не в ракурсе полученных партиями депутатских мандатов, а в контексте реальных предпочтений британских избирателей, то окажется, что, например, на выборах 2015 года третьей по своей популярности была Партия независимости Соединенного Королевства, которая получила 3,88 миллиона голосов, но провела в парламент всего лишь одного своего кандидата.

Для сравнения, консерваторы получили свои 306 мест при 11,33 миллионах сторонников, лейбористы — 232 места при 9,34 миллионах. А юнионисты Ольстера, за которых проголосовало меньше 115 тысяч человек, обзавелись двумя депутатскими креслами.

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Сейчас же, ненамного утратив уровень общественной поддержки, «индепенденты» вообще оказались вне стен Вестминстера, потеряв статус парламентской партии. Но закон есть закон, и никто на Туманном Альбионе по этому поводу не устраивает ни массовых протестов, ни истерических кампаний в медиа-пространстве, что мы уже больше полугода имеем возможность наблюдать из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в США.

Все это означает, что в случае общенационального голосования, а не по традиционным для Великобритании одномандатным округам, предмет для споров относительно «Брекзита», похоже, вообще мог исчезнуть из британской политической повестки дня. С другой стороны, даже внутри Консервативной партии не было полной поддержки выхода из Евросоюза, тем более — в «жестком» одностороннем формате.

Достаточно вспомнить, что предыдущий лидер тори Дэвид Кэмерон публично позиционировал себя как сторонника «единой Европы» с участием Великобритании, дал «добро» на референдум 23 июня 2016 года явно не по собственной воле, а после сенсационной победы сторонников «Брекзита» ушел в отставку.

Тори: руки развязаны, но нужна коалиция

Поэтому главной причиной проведения нынешних досрочных парламентских выборов была, скорее всего, необходимость для тори «переформатировать» собственные партийные ряды.

Тем более что на прошлогоднем референдуме за выход Великобритании из Евросоюза высказалось 17,4 млн человек, что значительно превышает собственный электоральный ресурс консерваторов, и они явно рассчитывали укрепить свои позиции за счет части этих голосов. Можно сказать, что в целом эти расчеты оправдали себя.

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Теперь у сторонников «Брекзита» во главе с Терезой Мэй полностью развязаны руки: и внутри партии, и в нижней палате парламента. Дело остается за последним аккордом: договориться о коалиции с либерал-демократами.

Разумеется, те, понимая ситуацию, запросят за это чрезвычайно и даже непомерно высокую цену: возможно, включая несколько ключевых портфелей в правительстве. Но по сравнению с глобальной игрой вокруг Евросоюза эти моменты трудно считать существенными.