Новости ДНР и ЛНР: в Саханке горячо, Чичерина в Донецке, СБУ и наркотики

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Новости ДНР и ЛНР, 9 июня. Обстрел со стороны ВСУ оставил Саханку без электричества, Чичерина едет в Донецк с программой «Моя Спарта», наркокартель из сотрудников СБУ травит жителей ЛНР, пожарные Миусинска спасли упавшую в колодец корову.

В Саханке горячо

О десятках нарушений режима тишины украинскими силовиками за минувшие сутки сообщают оборонные ведомства Донецкой и Луганской народных республик. Так, в ДНР за сутки зафиксировали более 50 нарушений украинскими военными режима прекращения огня, о многочисленных обстрелах территории ЛНР со стороны ВСУ сообщают из Луганска.

Вот один из примеров того, что происходит в прифронтовых районах республик Донбасса: утром в пятницу украинские силовики открыли огонь по селу Саханка Новоазовского района на юге ДНР, что привело к нарушению энергоснабжения. Об этом сообщил глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.

«У нас очень горячо с самого утра. Обстреляли село Саханка, в настоящее время там отсутствует энергоснабжение», — рассказал он.

По словам Яновского, энергетики ДНР уже приступили к восстановлению энергоснабжения в этом населенном пункте.

Спартанка Чичерина

Большой друг республик Донбасса — российская певица Юлия Чичерина выступит в Донецке 11 июня со своей новой программой «Моя Спарта».

«Приглашаем всех на большой открытый концерт Юлии Чичериной, который состоится 11 июня в 18.00 на центральной площади Донецка», — заявили организаторы, подчеркнув, что концерт будет общедоступным и бесплатным.

С начала войны в Донбассе Юлия Чичерина неоднократно посещала Донецкую и Луганскую народные республики, причем не только с концертами, но и для того, чтобы доставить собранную россиянами гуманитарную помощь. Последний раз Чичерина была в ДНР всего месяц назад — 11 мая она дала бесплатный концерт, приуроченный ко Дню республики.

СБУ травит наркотиками жителей ЛНР

Начальник управления СБУ в контролируемой Киевом части Луганской области курирует поставки наркотиков на территорию ЛНР. Об этом сообщил представитель МВД ЛНР майор Алексей Селиванов.

Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет сообщил, что правоохранители республики в ходе спецоперации «Мак» раскрыли преступную сеть, которая при прямом содействии СБУ поставляет наркотики в ЛНР с подконтрольной Киеву территории.

Майор Селиванов отметил, что после обнародования этой информации жители подконтрольных Киеву районов Луганщины «буквально засыпали горячую линию МВД ЛНР звонками, сообщая дополнительные подробности деятельности украинского государственного наркокарателя».

По словам Селиванова, МВД ЛНР удалось установить непосредственного куратора всего наркотрафика на территорию республики. «Этим лицом является заместитель начальника управления СБУ в Луганской области полковник СБУ Сергей Коморный», — рассказал майор МВД ЛНР.

По словам Селиванова, именно Коморный «несет всю полноту ответственности за нарковойну против населения Луганщины по обе стороны линии разграничения».

«МВД ЛНР уже известны имена полутора десятков агентов СБУ, задействованных в организации каналов поставок наркотиков на территорию ЛНР. Все эти люди уже объявлены в розыск», — подчеркнул он.

Пожарные ЛНР спасли корову, едва не погибшую в шахтном отстойнике

Пожарные Миусинска, входящего в городской совет Красного Луча, спасли корову, провалившуюся в отстойник шахты. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

«Стадо коров вечером гнали домой, одна корова захотела пить, отошла в сторону — и ее тут же затянуло в отстойник», — рассказали спасатели.

К счастью, местный пожарно-спасательный пост находился поблизости, и хозяин прибежал туда и попросил помощи у спасателей. Сотрудники МЧС с помощью двух пожарных рукавов вместе с местными жителями вызволили животное. Корову вернули владельцу.