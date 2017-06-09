СК РФ возбудил шесть новых дел о преступлениях ВСУ против жителей Донбасса

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Москва, 9 июня. Следственный комитет РФ возбудил шесть новых уголовных дел по фактам нарушений со стороны украинских силовиков в Донбассе.

По данным следствия, с 31 мая по 5 июня текущего года ВСУ неоднократно применяли тяжелое вооружение, обстреливая гражданские объекты в поселках Крутая Балка Ясиноватского района, Старомихайловка, Трудовские, городе Ясиноватой, а также по улице Луговой в Донецке.

В результате таких действий пострадали 7 мирных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Всего же в 2017 году возбуждено уже свыше 50 уголовных дел по фактам обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР. К ответственности привлекаются 98 человек, половина из которых — представители вооруженных сил Украины, в отношении 12 обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, некоторых из них объявили в международный розыск.