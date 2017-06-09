Компания Fiat прекращает поставки легковых автомобилей в РФ

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Рим, 9 июня. Итальянский авторконцерн Fiat выводит с российского рынка свою легковую линейку — дилеров предупредили о прекращении поставок имиджевого компакт-кара Fiat 500.

На официальном сайте итальянского производителя хэтчбэк Fiat 500 пока не исчез, однако его поставки на российский рынок было решено свернуть. Какое-то количество данной модели еще имеется на складах у отечественных дилеров, поэтому желающим приобрести компактный автомобиль следует уточнять вопрос о его наличии в конкретном дилерском магазине. Эксперты называют причиной прекращения ввоза Fiat 500 в Россию низкий спрос на модель, а также отсутствие комплекса ЭРА-ГЛОНАСС. По некоторым данным, итальянский производитель оставит в России только LCV-линейку.​