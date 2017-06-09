Киев не пускает наблюдателей ОБСЕ на обстрелянную ВСУ насосную станцию в Донбассе

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Донецк, 9 июня. Украинская сторона не предоставила гарантий безопасности для ремонтных бригад, которые должны были восстановить работоспособность насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода возле населенного пункта Васильевка. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По той же причине на станцию не могут попасть наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые должны были зафиксировать повреждения, полученные при обстреле станции украинскими силовиками 7 июня.