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Политика
Названа дата проведения референдума о независимости Каталонии

Названа дата проведения референдума о независимости Каталонии

13:15  9 Июня 2017
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Названа дата проведения референдума о независимости Каталонии

Барселона, 9 июня. 1 октября текущего года в Каталонии будет проведен референдум о независимости региона от Мадрида, сообщил глава Каталонии Карлос Пучдемонт.

«Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?» — будет звучать вопрос во время проведения референдума в регионе.

Пучдемонт предложил провести народное голосование по этому вопросу осенью. Датой проведения референдума стало 1 октября текущего года.

В мае этого года власти Каталонии подготовили документ об одностороннем отделении от Испании. Пучдемонт отметил, что это «требование вполне вкладывается в конституционные рамки».

Катерина Тимошенская
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