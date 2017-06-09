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Происшествия
Забывчивый мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

Забывчивый мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

13:28  9 Июня 2017
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Забывчивый мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

Керчь, 9 июня. В Керченском проливе выловили обвязанного пластиковыми бутылками мужчину, который таким образом пытался перебраться из Крыма в Краснодарский край, сообщили представители крымского погрануправления ФСБ России.

На загадочный объект в водах пролива наткнулся экипаж лоцманского катера «Алмаз». Объектом оказался мужчина, обвязанный пластиковыми бутылками. Пловца вытащили из воды на борт.

В крымском погрануправлении ФСБ России спросили мужчину, что он делал в таком виде в Керченском проливе. Он объяснил свой поступок  желанием «познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк».

Забывчивый мужчина пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

Незнакомец не имел при себе документов. Кроме того, выяснилось, что он страдает потерей памяти, передает «Свободная пресса».

Ранее, 1 июня, министр транспорта России Максим Соколов заявил, что пройти пешком по Крымскому мосту через Керченский пролив можно будет уже этой осенью.

Катерина Тимошенская
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