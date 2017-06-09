Силуанов рассказал о перспективах индексации пенсий работающим пенсионерам

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Москва, 9 июня. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам может быть рассмотрен при обсуждении бюджета на 2020 год, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Потому что у нас бюджет 2018–2019 годов предусмотрен достаточно сложный, и этот бюджет — адаптационный к новым условиям экономики», — сказал Силуанов в ходе заседания Госдумы.

По его словам, вопрос о пенсиях работающим пенсионерам может быть рассмотрен при подготовке очередных бюджетов на очередные финансовые годы.

Напомним, ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в этом году ПФР не готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.