Сумку с двумя миллионами рублей похитили в супермаркете в Мытищах

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Москва, 9 июня. Мужчина лишился сумки с двумя миллионами рублей, похищенных из его корзины, когда он покупал продукты в супермаркете, сообщили в столичном ГУ МВД.

Два миллиона рублей и ноутбук были похищены в супермаркете в Мытищах, когда их владелец делал покупки. По данным регионального ГУ МВД, потерпевшим оказался глава службы строительства и инженерных сетей одной из московских строительных компаний. По словам заявителя, он без промедления обратился в полицию, как только заметил пропажу личных вещей. По факту кражи правоохранительные органы возбудили уголовное дело, передает «Подмосковье 360»