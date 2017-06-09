Новости США: кто сыграет роль Путина, Коми обвинил Трампа во лжи

В Избранное

Скопировать

США, 9 июня. Режиссер Оливер Стоун рассказал, кто смог бы сыграть президента РФ Владимира Путина в кино, экс-глава ФБР Джеймс Коми обвинил президента Донадьда Трампа во лжи. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Кто сыграет Путина в кино

Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал, кто из актеров мог бы сыграть президента России Владимира Путина в кино, пишет New York Post. По его словам, в художественной киноленте Путина смогли бы сыграть Джереми Реннер или Леонардо ДиКаприо. При этом Стоун подчеркнул, что сам бы не отважился на съемку. Американец также отметил российского лидера, как человека скромного: «У него милая дача. Я не видел яхт и гигантских поместий». Стоун также рассказал, что президент России сам водит свой автомобиль и «мыслит как шахматист». Он подчеркнул, что Путин «очень умен» и находится «в прекрасной физической форме».

Кроме того, американский режиссер отметил, что глава РФ дал ему интервью именно потому, что хочет быть услышанным. «К тому же мои вопросы были вызовом для него», — сказал Стоун.

Война Коми и Трампа

Бывший директор ФБР Джеймс Коми в четверг, выступая перед национальной аудиторией, раскритиковал президента Дональда Трампа, обвинив его в том, что он уволил его из-за расследования в отношении вмешательства России в выборы, а затем врал стране о причинах увольнения, сообщает The Washington Post.

«Вмешательство» России в выборы США

Если у генпрокурора США Джеффа Сешнса действительно была третья, скрытая встреча с послом России в США Сергеем Кисляком, о чем сообщил представший перед сенатом Джеймс Коми, то его могут обвинить в лжесвидетельстве, сообщает служба новостей телеканала CNN со ссылкой на слова сенатора Ричарда Блюменталя.

«Я не могу подтвердить или опровергнуть, и не важно, была ли третья встреча, — заявил демократ из Коннектикута в беседе с Эрин Бернетт в эфире OutFront на CNN в четверг. — Те факты, что мы имеем, — скрытые контакты с русскими Майкла Флинна и Джареда Кушнера, — этого достаточно. Это может быть лжесвидетельство».

Тем временем The Washington Post пишет, что бывший советник администрации президента по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил разведывательному комитету Палаты представителей США 600 страниц документов в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы США. Документы изучаются.

Рубио и «защита» Трампа

Сенатор от штата Флорида, член Республиканской партии Марко Рубио расстроен заявлениями СМИ, что он якобы «защищал» президента Трампа в четверг на слушаниях показаний Джеймса Коми, сообщает Business Iinsider. По его словам, в статьях нет ни одной цитаты, в которой он защищал бы главу Белого дома.

Дело против Косби

Американский комик Билл Косби, обвиняемый в изнасиловании, заявил, что он дал наркотики своей жертве, чтобы она не чувствовала дискомфорта, сообщает Deadline.

Шпионы в Бронксе

Двум жителям нью-йоркского района Бронкс были предъявлены обвинения в шпионаже за военными и разведывательными базами в городе, а также в международном аэропорту им. Кеннеди, сообщает The New York Times. Также жители Бронкса обвиняются в финансировании «Хезболлы» (внесена американскими властями в список «террористических организаций», однако в России не входит в список запрещенных организаций), а также в выслеживании потенциальных целей для терактов на территории США.

Стрельба в Пенсильвании

В американском штате Пенсильвания мужчина открыл огонь в местном супермаркете, в результате чего погибли три человека, сообщает The Washington Post. Преступником оказался 24-летний Рэнди Стэйр. В ночь перед убийством он опубликовал видео, в котором в мельчайших деталях описывал свой план и сетовал на мелкие проблемы, которые могут помешать его осуществить.