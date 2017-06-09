Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Дамаск: САА и «Армия Ислама» обменялись пленниками в Восточной Гуте

Дамаск: САА и «Армия Ислама» обменялись пленниками в Восточной Гуте

13:23  9 Июня 2017
199

Дамаск: САА и «Армия Ислама» обменялись пленниками в Восточной Гуте

Дамаск, 9 июня. Правительственные войска Сирии и боевики группировки «Армия Ислама» договорились об обмене заключенными.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило об обмене пленными, состоявшемся в районе оазиса Восточная Гута. Боевики «Армии Ислама» (группировка «Джейш аль-Ислам» считается террористической в ряде стран) освободили восемь женщин, похищенных в городе Адра в 2014 году.

Дамаск: САА и «Армия Ислама» обменялись пленниками в Восточной Гуте

Сирийские военные передали исламистам 4 женщин-жен боевиков, которые ранее были арестованы для допроса. Отмечается, что практика обмена пленными будет продолжаться с целью ослабить напряженность в районе.

#дамаск #саа #восточная гута #армия ислама
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть