Дамаск: САА и «Армия Ислама» обменялись пленниками в Восточной Гуте

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Дамаск, 9 июня. Правительственные войска Сирии и боевики группировки «Армия Ислама» договорились об обмене заключенными.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило об обмене пленными, состоявшемся в районе оазиса Восточная Гута. Боевики «Армии Ислама» (группировка «Джейш аль-Ислам» считается террористической в ряде стран) освободили восемь женщин, похищенных в городе Адра в 2014 году.

Сирийские военные передали исламистам 4 женщин-жен боевиков, которые ранее были арестованы для допроса. Отмечается, что практика обмена пленными будет продолжаться с целью ослабить напряженность в районе.