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Общество
Только один пляж Петербурга признан пригодным для купания

Только один пляж Петербурга признан пригодным для купания

13:13  9 Июня 2017
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Только один пляж Петербурга признан пригодным для купания

Санкт-Петербург, 9 июня. Только один водоем Петербурга прошел все этапы проверки Роспотребнадзора. В редкий теплый день петербуржцы смогут искупаться только в озере Безымянное в Красном Селе.

Эксперты проверили качество воды и состояние песка на 24 пляжах города. Водоемы реки Ижоры в Колпинском районе, первого, второго и третьего Суздальских озер в Выборгском районе в итоге оказались опасными для купальщиков. Эксперты также не советуют купаться на пляжах «Золотой», «Детский», «Комаровский», «Кронштадский». Не стоит лезть в Малую Неву на пляже Приморского парка Победы и в Неву на пляже Петропавловской крепости, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Тем не менее, принимать солнечные ванны можно практически везде — качество песка в Петербурге не соответствует нормам только в районе Петропавловской крепости и у Малой Невки в Приморском парке Победы, а также на реке Ижора.

#петербург #пляж
Дима Оленин
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