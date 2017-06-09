Замглавы НСПК рассказал, какие преимущества получат владельцы карты «Мир»

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Москва, 9 июня. Заместитель генерального директора АО «НСПК» Сергей Бочкарев рассказал о стремительном развитии функционала платежной карты «Мир».

Бочкарев отметил, что во время ПМЭФ был подписан ряд важных соглашений. Так, была заключены договоренность о стратегическом партнерстве с банком ВТБ. Совместно с банком «Тинькофф» будет представлена новая ко-брендовая карта «Мир» — «Нашествие». В этом году впервые на одноименном фестивале можно будет расплачиваться картой, а не только наличными.

Кроме того, идут наработки в сфере бесконтактных платежных сервисов.

«Сейчас мы тестируем ряд решений, чтобы уже во второй половине года держатели «Мира» могли использовать свои мобильные устройства в качестве платежной карты», — цитирует замглавы НСПК «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что будущего года карта «Мир» станет студенческой электронной зачетной книжкой.