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Общество
Ревва в платье и на каблуках шокировал публику на открытии «Кинотавра»

Ревва в платье и на каблуках шокировал публику на открытии «Кинотавра»

12:48  9 Июня 2017
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Ревва в платье и на каблуках шокировал публику на открытии «Кинотавра»

Сочи, 9 июня. Резидент Comedy Club Александр «А» Ревва поразил гостей кинофестиваля «Кинотавр», появившись на публике в женском платье, парике и на каблуках.

Как оказалось, все это является частью пиар-кампании фильма «Бабушка легкого поведения», главную роль в котором исполнил Ревва. Сам актер признался, что самым сложным испытанием при перевоплощении в женщину для него оказались каблуки.

«Я-то знаю, каково быть самым красивым. А вот быть красивой, носить каблуки. Я всего три часа стою на каблуках — фотографируюсь. Я просто ног уже не чувствую», — цитирует комика «Свободная пресса».

#ревва
Геннадий Плющев
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