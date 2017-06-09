Ревва в платье и на каблуках шокировал публику на открытии «Кинотавра»

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Сочи, 9 июня. Резидент Comedy Club Александр «А» Ревва поразил гостей кинофестиваля «Кинотавр», появившись на публике в женском платье, парике и на каблуках.

Как оказалось, все это является частью пиар-кампании фильма «Бабушка легкого поведения», главную роль в котором исполнил Ревва. Сам актер признался, что самым сложным испытанием при перевоплощении в женщину для него оказались каблуки.

«Я-то знаю, каково быть самым красивым. А вот быть красивой, носить каблуки. Я всего три часа стою на каблуках — фотографируюсь. Я просто ног уже не чувствую», — цитирует комика «Свободная пресса».