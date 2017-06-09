Лидеры стран ШОС подписали ряд важных документов

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Астана, 9 июня. Главы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Конвенцию о противодействии экстремизму, заявление о борьбе с террором и Астанинскую декларацию.

На стартовавшем в столице Казахстана саммите стран ШОС было утверждено членство Индии и Пакистана в Шанхайской организации, а также размер их членские взносов. Главы стран-участниц ШОС подписали ряд важных деклараций и соглашений, в том числе Конвенцию о противодействии экстремизму.

На полях саммита был утвержден доклад региональной антитеррористической структуры Организации о проделанной работе за минувший год. Также была рассмотрена программа сотрудничества в сфере туризма до 2018 года включительно, подписан меморандум между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и МККК. ​