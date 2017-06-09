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Политика
Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС

Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС

12:52  9 Июня 2017
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Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС

Астана, 9 июня. Индия и Пакистан стали полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества. Решение о приеме двух государств в организацию подписали лидеры стран-участниц ШОС в ходе саммита в Астане, в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Официальное вступление Индии и Пакистана в число полноправных членов ШОС стало центральным событием мероприятия.

Главными темами двухдневного саммита явились дальнейшее развитие организации, борьба с терроризмом, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Афганистане.

#шос
Ярослава Замысловатова
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