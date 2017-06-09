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Политика
Мэй обратится к Елизавете II за разрешением сформировать новый кабмин

Мэй обратится к Елизавете II за разрешением сформировать новый кабмин

12:47  9 Июня 2017
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Мэй обратится к Елизавете II за разрешением сформировать новый кабмин

Лондон, 9 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится к Елизавете II, чтобы получить разрешение на формирование нового правительства.

Ранее сообщалось, что Мэй выступит с заявлением по тогам досрочных выборов в британский парламент днем 9 июня.

По итогам выборов Консервативная партия, лидером которой является Тереза Мэй, не получила абсолютного большинства в парламенте. Таким образом, Соединенное Королевство ждет «подвешенный парламент», передает RT.

#тереза мэй
Дима Оленин
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