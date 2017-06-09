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Общество
Собянин успокоил жителей домов, не желающих попасть в программу реновации

Собянин успокоил жителей домов, не желающих попасть в программу реновации

12:45  9 Июня 2017
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Собянин успокоил жителей домов, не желающих попасть в программу реновации

Москва, 9 июня. Ограничить включение новых домов в программу реновации после вступления закона в силу предложил мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом, считает он, будут сняты опасения, которые высказывают жители столицы. Они боятся, что их дом включат в список подлежащих сносу пятиэтажек вопреки их желанию. 

«Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва»

Собянин успокоил жителей домов, не желающих попасть в программу реновации

Добавим, что сегодня в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта. 

#собянин
Кира Мирова
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