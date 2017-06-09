Посыпают голову пеплом: Захарова обдумывает, что делать с авторами неграмотного баннера МИД

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Москва, 9 июня. МИД РФ не имеет отношения к производству баннера, в котором слово «российской» написано с лишней буквой «и». На фоне этого баннера официальный представитель ведомства Мария Захарова провела брифинг накануне в городе Владивосток.

«Ни к организаторам форума во Владивостоке, ни к Пресс-службе МИД эта «находка» отношения не имеет — отличилась частная контора», — написала она на своей странице в Facebook.

«Исполнители этого шедевра вчера вечером уже позвонили, посыпали голову пеплом, извинились, убиваются-раскаиваются. Что делать, как думаете? Понять и простить?», — поинтересовалась у своих подписчиков Захарова, передает «Газета.ру».

Напомним, ранее Захарова сообщила, что результаты медэкспертизы по смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина переданы американской стороной его семье.