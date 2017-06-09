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Общество
Автобусы будут курсировать по Петербургу три ночи подряд‍

Автобусы будут курсировать по Петербургу три ночи подряд‍

12:44  9 Июня 2017
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Автобусы будут курсировать по Петербургу три ночи подряд‍

Санкт-Петербург, 9 июня. Ночные автобусы будут перевозить жителей Петербурга сразу три ночи подряд — с 9 на 10 июня, с 10 на 11 июня, с 11 на 12 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», ночные автобусы будут курсировать три ночи подряд в связи с празднованием Дня России.

Автобусы начнут работать в полночь и закончат в 6 утра. К этому времени как раз откроется петербургский метрополитен. Проезд в ночном автобусе будет оплачиваться с помощью электронного проездного и наличных денег.

Маршруты 1М, 2М, 3М, 4М и 5М будут дублировать линии метрополитена.

Во время развода мостов весь общественный автотранспорт следует по укороченным трассам с добавлением к номеру литеры А и Б, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

#петербург #автобус #день россии
Дима Оленин
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