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Эксперты назвали десять лучших машин для семьи

Эксперты назвали десять лучших машин для семьи

19:07  9 Июня 2017
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Машинки

Москва, 9 июня. Журналы Edmunds и Parents Magazine составили рейтинг лучших семейных автомобилей 2017 года.

Самым экологичным авто, подходящем для семьи, оказался  Chevrolet Bolt EV, который продается за 30 тыс. долларов. В номинации самого бюджетного семейного автомобиля победил KIA Soul (825 тыс. рублей), лучшим минивэном оказался Chrysler Pacifica (29 тыс. долларов), лучшим универсалом — Subaru Outback (2,4 млн рублей), лучшим седаном — Hyundai Sonata (от 22 тысяч долларов).

Машинки

Honda Civic (18 тыс. долларов) названа лучшей в категории компактных автомобилей. Эксперты также упомянули кроссоверы Mazda CX-5 (1,37 млн рублей), Subaru Crosstrek (21,7 тысяч долларов), а также внедорожники Toyota Highlander (3, 6 млн рублей) и Honda CR-V (1,53 млн рублей).

Геннадий Плющев
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