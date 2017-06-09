Пограничники Одессы задержали молдавское судно, тайно возившее украинцев в Крым 

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Киев, 9 июня. Накануне украинские пограничники и правоохранители задержали судно Bospor под флагом Молдавии, на котором незаконно переправлялись моряки в Крым.

Украинская госпогранслужба сообщила о задержании в Одессе судна, ходившего под флагом Молдавии, за незаконную перевозку моряков в Крым. Ведомство отмечает, что с 2015 по 2017 год злоумышленники использовали иностранные суда для отправки украинцев. За указанный период порядка 100 моряков из Одесской и Херсонской областей были перевезены незаконным путем. Расследование уголовного дела продолжается.​