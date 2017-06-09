Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Пограничники Одессы задержали молдавское судно, тайно возившее украинцев в Крым

Пограничники Одессы задержали молдавское судно, тайно возившее украинцев в Крым

18:35  9 Июня 2017  /обновлено: 18:35  09 Июня 2017
76

Пограничники Одессы задержали молдавское судно, тайно возившее украинцев в Крым

Киев, 9 июня. Накануне украинские пограничники и правоохранители задержали судно Bospor под флагом Молдавии, на котором незаконно переправлялись моряки в Крым.

Украинская госпогранслужба сообщила о задержании в Одессе судна, ходившего под флагом Молдавии, за незаконную перевозку моряков в Крым. Ведомство отмечает, что с 2015 по 2017 год злоумышленники использовали иностранные суда для отправки украинцев. За указанный период порядка 100 моряков из Одесской и Херсонской областей были перевезены незаконным путем. Расследование уголовного дела продолжается.​

Пограничники Одессы задержали молдавское судно, тайно возившее украинцев в Крым 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть