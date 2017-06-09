Рекорд поставлен: украинцы отравились 200-килограммовым трезубцем из тухлого сала

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Киев, 9 июня. Массовое отравление жителей Украины произошло при попытке поставить национальный рекорд. 200-килограммовым гербом из бутербродов с протухшим салом угостили жителей города Алешки.

Трезубец из сала выложили на фестивале Green day. Вскоре все, кто пробовал бутерброды, стали массово обращаться в больницы. Оказалось, что сало для национального герба было куплено за неделю до мероприятия и успело испортиться, сообщает «Ура.ру».

Местные СМИ строят догадки, где оно «могло валяться», журналисты выразили надежду, что солили сало «не на близлежащей стихийной свалке». Кроме того, они отметили, что и в день фестиваля бутерброды несколько часов лежали под открытым солнцем, после чего их не побоялись предложить горожанам.

При этом создание тухлого трезубца все-таки внесут в Национальный реестр рекордов Украины в 2018 году.

