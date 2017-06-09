Госдума РФ в одобрила в первом чтении поправки в бюджет 2017 года

В Избранное

Скопировать

Москва, 9 июня. Депутаты Государственной думы России одобрили в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно поправкам в закон, расходы в 2017 году будут увеличены на 362 миллиарда рублей. Таким образом, их суммарная сумма составит 16,603 триллиона рублей.

Доходы страны в этом году также будут увеличены на 1,191 триллиона рублей, предлагает законопроект. Таким образом, они будут достигать показателя в 14,679 триллиона рублей.

Отмечается, что, согласно проекту закона, дефицит будет снижен на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей. Дефицит составит 2,1% ВВП вместо 3,2% ВВП в существующем законе.

Ранее в Госдуме РФ предложили забирать у опекунов деньги в случае возвращения ребенка.