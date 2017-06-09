Археологи наткнулись на руины древних церквей в центре Москвы

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Москва, 9 июня. Столичные археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей, которые были снесены еще в 1920—1930-х годах при советской власти.

Так, части фундаментов храмов, которые были возведены в XVI—XVII веках, обнаружены в районе Гоголевского бульвара, Сретенки и Большой Лубянки. Это церковь Спаса Преображения в Пушкарях, церковь Святителя Николая Чудотворца, церковь Сошествия Святого Духа и церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Среди уникальных находок на Сретенке финно-угорская «шумящая» подвеска, а также колодец, который был частью водопровода, построенного по указу Екатерины II. Именное грузило для рыбалки и польская монета солид были найдены в районе Лубянской площади, передает АиФ.

Напомним, в ходе археологических раскопок на юге Египта были обнаружены десять древних каменных гробниц.