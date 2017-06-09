Самолет-амфибия А-57: «бесхвостка», которая не тонет в воде

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После Второй мировой войны советская авиационная промышленность поставила перед собой важную задачу — создать бомбардировщик, способный быстро и эффективно атаковать объекты противника. Поршневые Ту-4, хоть и находились на вооружении армии, но уже «не тянули». Наступили пятидесятые — в Новосибирске закипела работа по разработке такой революционной авиационной техники.

Знакомьтесь: начальник отдела перспективных схем Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина Роберт Бартини. В 1955 году он закончил работу по проектированию сверхзвукового бомбардировщика А-55, который, по его мысли, должен был превратиться в самолет-амфибию. Мало того, что взлетать с аэродромов, так еще и садиться на воду, а также заправляться с подводных лодок или надводных кораблей.

Наверху почесали головы и вынесли решение: проект любопытный, но не слишком осуществимый в современных условиях. Но Бартини сумел отстоять проект, посоветовался со специалистами смежных отраслей и подключил к работе ведущие институты отрасли.

Так проект получил новую номенклатуру — А-57. Теперь это была целая комплексная система, включающая как сам гидросамолет-амфибию, так и тяжелый реактивный снаряд РСС, располагавшийся на самолете-носителе над двигателями. При это самолет стал еще более «амфибичным»: в проекте появились лыжные шасси, которое позволяло садиться на снег или лед. Что сразу придавало бомбардировщику стратегическую важность: он мог взлетать с ледяных аэродромов в Арктике. Проект самолета виделся конструкторам под кодовым словом «бесхвостка» — интегральная компоновка, фюзеляж практически отсутствовал.

Оборудование летающей лодки казалось в то время совершенным: навигационный комплекс «Ветер», комплекс связи «Планета», активные системы радиоэлектронного противодействия «Роза» и «Веник», система постановки пассивных помех ТРС-45 и гидроакустическая система связи с подводными лодками «Охотск». Расчетная максимальная скорость А-57 составляла примерно 2500 км/ч, практическая дальность — 15 тысяч километров.

Важной особенностью предварительного проекта было и то, что экипаж из трех человек мог долго находиться на борту самолета даже в условиях автономности и даже проводить ремонтные работы своими силами и с верхней поверхности крыла. Для этих работ имелось шкиперское оборудование, был спроектирован сквозной проход вдоль всей лодки, а также гальюн для экипажа.

Специальная комиссия из числа ученых и конструкторов дала самолету положительную оценку. Однако правительство так и не дало отмашку о постройке А-57. Во власти посчитали, что проект дорогой, сложный и учитывает слишком много технологических нюансов. Не говоря уже о том, что самолет Бартини был достаточно заметным для радиолокационных станций. Проект был закрыт. Уже потом на базе А-57 был создан другой проект – Ф-57, а опыт проектирования помог при разработке новых сверхзвуковых бомбардировщиков и пассажирского самолета Ту-144. Но это уже совсем другая история.